immobiliare conferma buoni spunti A Milano comparto fra luci e ombre

(Di sabato 3 agosto 2024) Il settoresiresiliente e chiude la settimana borsistica fraed, facendo meglio nel resto d’Europa. Dati ancora positivi sulle vendite di abitazioni continuano a mantenere un sentiment positivo su questodel mercato, che offre ancorainteressanti. L’effetto banche centrali Le banche centrali restano in primo piano, poiché una politica espansiva favorisce il mercato dei mutui e dunque anche il settore del Real Estate. La Bank of England ha annunciato giovedì il primo taglio dei tassi in due anni, portando il tasso di interesse di riferimentro al 5% (25 punti base in meno). La Bank of Japan ha invece rialzato i tassi di interesse, mettendo fine all’era dei tassi zero/negativi e portando il tasso di riferimento allo 0,25%.