Il programma delle Olimpiadi di sabato 3 agosto | orari e italiani in gara

(Di sabato 3 agosto 2024) L’ultima giornata alledi Parigi 2024 si è conclusa per l’Italia con una sola medaglia: l’argento della coppia Stefano Oppo-Gabriel Soares nel canottaggio. Gli azzurri si sono confermati nella Top 10 con 17 medaglie complessive (5 ori, 8 argenti e 4 bronzi). E’ già alta l’attesa in vista degli appuntamenti dicon altriin. Esordio per Jacobs nei 100m. Continuano le gare di golf. Nel nuoto torna Paltrinieri, occhi anche sul ciclismo su strada.