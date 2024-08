Ho un messaggio per Imane Angela Carini rompe il silenzio | le parole sull’avversaria a mente fredda

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di sabato 3 agosto 2024)continua a far parlare di sé. In un’intervista a Fanpage.it ha raccontato cosa è successo in queste ore in cui, suo malgrado, è al centro dell’attenzione mediatica. Ha spiegato di non sentirsi vittima di un’ingiustizia particolare: “Altrimenti non sarei salita sul ring. Avrei potuto fare delle strategie primai. Io avevo un sogno e sono salita sul ring con grinta, con tutta la mia determinazione”. >> “Cosa sei, la più bella”. La nuova Ida Platano: si fa vedere in bikini e tutti a bocca aperta. Solo complimenti “Ero felice. Poi ho iniziato a combattere e ho ricevuto quel colpo: il primo mi ha fatto malissimo, dopo il secondo non ho capito più nulla, sono andata all’angolo e ho salvaguardato me stessa. Ho fatto ciò che sentivo di fare, il resto non mi interessa”.