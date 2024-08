Estate temperature oltre la media | Notti tropicali in pianura e giornate afose anche in collina

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 3 agosto 2024) Fra tutti i dati sciorinati dagli esperti meteo nell’ultimo scorcio del mese di luglio, ce ne sono due che fanno particolarmente paura: il numero diregistrato negli ultimi 31 giorni e quello dellecaratterizzate da caldo intenso, ovvero da una temperatura superiore alla soglia dei 35 gradi. Perché raccontano di un’ondata di calore potente, che persiste ormai dal 6 luglio scorso – a Cesena come in gran parte d’Italia - senza incontrare interruzioni, se non per qualche sparuta manciata di ore. A confermarlo è Roberto Nanni, tecnico meteorologo Ampro (Meteo Professionisti) e divulgatore scientifico. Nanni, possiamo già tracciare un bilancio del mese di luglio? "Probabilmente non fa più notizia, maquesto mese si avvia a concludersi come uno dei più caldi di sempre.