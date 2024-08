Dove vedere le Olimpiadi in streaming o in tv per una maratona di sport lunga tutto il weekend

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di sabato 3 agosto 2024) Sta per cominciare undi grandealledi Parigi 2024, con le finali del tennis (sabato 3 giocano le donne, domenica gli uomini), gli 800 stile libero femminili sabato e i 1500sl maschili domenica, il getto del peso sabato e i 100m domenica, per citare alcuni appuntamenti (li trovi tutti qui, se ti serve qualche informazione in più.) E noi siamo pronti a piazzarci davanti alla tv, facendo zapping tra i tanti canali che raccontano i Giochi, per sostenere i nostri ragazzi e divertirci.ledi Parigi 2024 oggi ino in tv Certo, sarebbe bello essere fisicamente a Parigi, ma anche dal divano di casa è possibile vivere le emozioni dei Giochi olimpici in prima fila, con una full immersion giornaliera fino a domenica 11 agosto, da mattina a sera. Ecco come fare.