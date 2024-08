Considerazioni estive sull’economia Più luci che ombre per Italia in un’Europa asfittica

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di sabato 3 agosto 2024) Eurostat riporta che l’economia della zona euro è cresciuta nell’ultimo trimestre dello 0.3% in media. Il risultato è migliore rispetto al corrispondente periodo del 2023 ma mostra un rallentamento congiunturale in atto e nasconde ampie differenze fra i vari Paesi. L’registra una crescita del PIL dello 0.2% nel trimestre, ed è il quarto consecutivo con tale tasso; ciò implica un tasso cumulato dello 0.7% e un tendenziale per l’intero 2024 dello 0.9%. Questa previsione è confermata anche dall’ultima elaborazione ISTAT di giugno 2024, che evidenzia come il PILno sia in crescita tendenziale per il 2024 del 1%, esattamente come previsto dal governo nella Nadef. La Germania registra ancora un tasso trimestrale negativo dello -0.1%.