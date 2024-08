Ciclismo Remco Evenepoel | È stata durissima ma ho fatto qualcosa di storico

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 3 agosto 2024)è stato il primo uomo a conquistare entrambe le prove delsu strada alle Olimpiadi di Parigi 2024: il belga è stato straordinario sul percorso transalpino, arrivando in solitaria sotto la Tour Eiffel. Le parole del belga dopo il traguardo: “Onestamente mi sento male per quanto èdura. Èuna giornata, ma sono fiero di aver vinto e orgoglioso di essere il primo uomo a fare la doppietta, che èdi”. Sul finale: “Sapevo che Valentin Madouas stava finendo le energie, ma non puoi mai essere sicuro. Sapevo che quello strappo dove l’ho staccato era più adatto a me, perché potevo andare su con un rapportone, poi da lì sono andato a tutta fino all’arrivo. Sono davvero stremato per lo sforzo, poi ho avuto tanto stress nel momento in cui ho forato a quattro chilometri dall’arrivo.