Bologna quando lo spirito di fazione prevale sull’amore di verità

(Di sabato 3 agosto 2024) Nei suoi obiettivi di “medio e lungo termine”, il Piano di rinascita democratica della P2 di Licio Gelli prevedeva la riduzione del numero dei parlamentari. Poiché il drastico taglio della rappresentanza parlamentare fu la base politica su cui, nel settembre 2019, fu eretto il secondo governo Conte, è indiscutibile la matrice pidduista del presidente del Consiglio e dei capi del Pd e del Movimento 5stelle di allora. Chi mai affermasse tale sillogismo sarebbe giustamente accusato di distorcere la realtà e di piegare la Storia in base alla propria convenienza politica. È accaduto ieri con le parole del presidente dell’Associazione familiari vittime della strage di, Paolo Bolognesi, che ha inopinatamente accusato il governo Meloni di pidduismo per aver separato le carriere dei magistrati così come previsto dal famigerato Piano di Licio Gelli.