Attrezzature sportive consegnate all’associazione ’Controluce’

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 3 agosto 2024) Sarannodomani leche il comune ha acquistato con il contributo della regione a favore dell’associazioneche si occupa da oltre 10 anni di calcio a 5 per non vedenti. Si tratta di sponde, porte da calcio, mascherine e palloni sonori che saranno utilizzati per gli allenamenti e per le manifestazioniper ragazzi e ragazze non vedenti e ipovedenti dal 8 a 22 anni. Il comune aveva partecipato a suo tempo a un avviso della regione relativo a un fondo istituito per finanziare progetti di inclusione per le persone con disabilità (con la compartecipazione del comune per il 10%). Controluce ha accolto con entusiasmo l’arrivo di questeche sono anche il riconoscimento da parte dell’ente della pregevole attività che gli associati svolgono da anni consentendo a giovani non vedenti di praticare il calcio.