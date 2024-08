Xavier Dolan non si ritira dirigerà un horror ambientato nel 1800

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di venerdì 2 agosto 2024) L'ex enfant prodige quebecchese ci ripensa e torna dietro la macchina da presa per realizzare unin Francia a fine '800, mistero - per adesso - sulla trama. Dopo lo sfogo di qualche mese fa,sarebbe tornato sui suoi passi, accantonando l'idea dirsi dal mondo del cinema. L'ex ragazzo prodigio canadese ha annunciato il suo prossimo progetto da regista, un period movienel XIX secolo. Dopo aver presieduto la giuria di Un Certain Regard a Cannes 2024,ha confessato alla rivista francese Ioncinema di sentirsi rinvigorito artisticamente tanto da progettare il ritorno dietro la macchina da presa per realizzare un progetto ideato prima del 2020, unche "esplorerà temi quali paura, fallimento e rifiuto". Al canadese mancano 20 pagine alla