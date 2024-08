Vicchio la ‘Fiera Calda’ si farà e dà appuntamento al 28 agosto

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 2 agosto 2024)(Firenze), 22024 - Lasi. E presenterà la sua veste consueta, un richiamo alla tradizione, e qualche particolarità in più. Come un nuovo logo, che si ispira al sole e alle stelle dipinte da Giotto nella Cappella degli Scrovegni. Intanto, è in pubblicazione sul sito del Comune l’avviso per la ricerca di sponsorizzazioni. Manca meno di un mese all’edizione di quest’anno, che va da mercoledì 28, prologo con la Fiera del Bestiame, a domenica 1 settembre.