Vasto incendio in un’azienda della Bergamasca | altissima colonna di fumo

(Di venerdì 2 agosto 2024) Ladiera visibile e chilometri di distanza. L’è scoppiato venerdì pomeriggio all’interno dell'azienda “La tinto spruzzo”,specializzata in verniciature, di Tagliuno, località di Castelli Calepio nella. L’allarme è scattato attorno alle 16 in via Ravizza: sul posto sono arrivate diverse squadre dei vigili del fuoco da Bergamo, Treviglio, Romano di Lombardia e Palazzolo sull'Oglio (Brescia). Non risultano persone ferite: l’azienda ha 15 dipendenti, che hanno immediatamente lasciato il capannone. Ladivista dalle case vicine Sul luogo anche i carabinieri di Grumello del Monte, l'Arpa e, solo in via precauzionale, anche un’ambulanza del 118. Le fiamme sarebbero partite da alcuni macchinari all'internoditta. Non risultano sostanze inquinanti emesse nell'aria, anche se sono ancora in corso i vari controlli.