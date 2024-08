Tutto per il sicario di Berlino Cosa dice di Putin lo scambio di prigionieri

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di venerdì 2 agosto 2024) Vadim Krasikov è il pezzo pregiato dell’inedito maxi-di, il più grande post Guerra Fredda, che ha coinvolto 26 persone (tra cui il giornalista Evan Gershkovich del Wall Street Journal, Paul Whelan, un ex Marine, e il dissidente Vladimir Kara-Murza) e sette Paesi (Stati Uniti, Russia, Germania, Polonia, Slovenia, Norvegia e Bielorussia). È un colonnello dell’agenzia d’intelligence interna russa Fsb, che stava scontando una condanna all’ergastolo in Germania per aver ucciso al Tiergarten di, nell’agosto del 2019, con tre colpi d’arma da fuoco, l’esule georgiano Zelimkhan Khangoshvili, che aveva combattuto a fianco dei ribelli ceceni.