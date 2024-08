Terremoto a Benevento magnitudo 2 3 | epicentro a Paolisi

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 2 agosto 2024) Ancora unin Italia. Una scossa di2.3 sulla scala Richter (con margine di 0.3) è stata registrata nella mattinata di venerdì 2 agosto, in provincia di. L’del sisma è stato localizzato nel Comune di, poco distante dal confine con la provincia di Caserta, ad una profondità di 6.5 chilometri.Leggi anche:oggi in Calabria, scossa di3.5 L’evento sismico è stato rilevato da 43 stazioni alle ore 10.21 (ora italiana). La scossa di, preceduta da un boato, è stata avvertita in vari Comuni della Valle Caudina: non solo a, ma anche nei territori vicini di Airola, Montesarchio e Cervinara. L'articolo2.3:proviene da The Social Post.