Samba tormentoni e un tuffo nel passato ecco le più ascoltate a Radio Incontro

(Di venerdì 2 agosto 2024) Pisa, 2 agosto 2024 - Riconferme e novità di questa estate musicale e i pezzi più ascoltati in questi stessi giorni del 1982. Luca Demar stila per noi la playlist dei più programmati dal 30 luglio al 2 agosto aPisa. 1. The Kolors – Karma Sarà in grado di superare il successo e il gradimento della loro hit “Italodisco”? Agli amanti deil’ardua sentenza.2. Francesco Gabbani – Frutta malinconia Come ogni inizio estate Francesco Gabbani torna a sorprenderci “rispolverando” la musica estiva degli anni 60 con un ritornello che richiama il successo di Edoardo Vianello, dal titolo “I Watussi”.3. Sarah – Sexy magica Vincitrice del talent più seguito della Tv. Grazie ad “Amici” ha pubblicato il suo primo EP raccogliendo i brani che ha realizzato nel corso della sua avventura televisiva-musicale. Questa la sua estate magicamente sexy. 4. Tony Effe feat.