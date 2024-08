Rifiuti guida condivisa ad applicazione regolazione Arera nei contratti di servizio

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 2 agosto 2024) Roma, 2 ago. (Adnkronos) - Anci/Ifel, Utilitalia e Assoambiente, con un lavoro comune, hanno messo a punto un Vademecum denominato 'nel settore deiurbani:dialla lettura ed all'della delibera 385/2023/R/rif'. Obiettivo dell'iniziativa è fornire spunti utili agli operatori e ai soggetti pubblici nel percorso di adeguamento deiin essere alla disciplina. Il documento rappresenta un vademecum snello e condiviso che affronta diversi temi, fra cui l'eterointegrazione contrattuale e il corrispettivo contrattuale, per accompagnare gli attori in gioco nell'affrontare le trasformazioni in atto.