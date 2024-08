Recensione One Piece Odyssey Switch | Un’ode ad Oda?

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di venerdì 2 agosto 2024) Lo aspettavamo come il finale stesso di One, e il GdRè arrivato su Nintendoper una seconda: attesa ripagata? È incredibile vedere come, port nativi di Kingdom Hearts a parte, persista il concetto di “port impossibile” su Nintendo: anche con le vele della next-gen spiegate al punto tale da renderla current-gen, pur avendo già ricevuto unasu altri formati Oneè tornato per farsi valutare anche sull’ibrida della Grande N. L’attesa stessa di un titolo diventa un gioco a sé, per i fan del Colosso di Kyoto, ma l’appeal dell’hardware (prima) e le vendite che ne sono (poi) conseguite hanno reso la piattaforma tanto papabile quanto, sebbene mai ad alta voce, ambita. Un palco dove anche chi pesta i piedi gridando al “power gap” vuole esibirsi, e questo vale pure per chi i piedi li sa gonfiare a dismisura.