Parigi 2024 Meloni incontra la pugile Angela Carini | So che non mollerai

(Di venerdì 2 agosto 2024) (Adnkronos) – La premier Giorgiahato oggi ala, che ha abbandonato il match del torneo 66 kg alle Olimpiadicontro l’algerina Imane Khelif, squalificata ai mondiali per i livelli troppo alti di testosterone ma ammessa ai Giochi. Il colloquio tra la presidente del Consiglio e l’azzurra che è stata accompagnata dal ministro dello Sport, Andrea Abodi, si è tenuto nell’impianto del judo doveha seguito la sfida per l’oro di Alice Bellandi. “So che non, e so che un giorno guadagnerai con sforzo e sudore quello che meriti. In una competizione finalmente equa”, ha poi scritto la premier postando la foto che la ritrae con l’atleta. “Non era una gara ad armi pari”. Così la presidente del Consiglio, in visita a Casa Italia a, si era espressa sul match in cuisi è ritirata (VIDEO).