Parcheggi per disabili occupati dai mezzi Asl Le scuse dell’azienda | Faremo più controlli

(Di venerdì 2 agosto 2024) Pisa, 2 agosto 2024 – «È sgradevole che in una struttura sanitaria il posto per le persone contà sia occupato da chi non ne ha diritto. Se poi il responsabile è un dipendente dell’Asl, è offensivo". Una situazione spiacevole che dura da tempo quella di Junio Caselli , 48enne pisano padre di una bambina in sedia a rotelle che, dovendo recarsi due volte a settimana al poliambulatorio di via Garibaldi, ha trovato "molto spesso" il posteggio riservato aioccupato da chi non ne aveva diritto. E i responsabili, denuncia l’uomo, "sono anche i dipendentiSanitaria Locale". "Mi è capitato più volte di vedere delle macchine con i loghi della Asl e le auto private degli impiegati della strutturaate sulle strisce pedonali - spiega -, oppure davanti alla rampa dell’uscita di emergenza o ancora davanti al punto di carico e scarico sanitario.