Notte di paura per una giovane coppia di ventenni a Giffoni Valle Piana

(Di venerdì 2 agosto 2024) Auto sbanda e si ribalta Nelladi Venerdì 2 Agosto, alle ore 2 circa è stata allertata la sala operativa del comando di Salerno dei Vigili del Fuoco per un incidente stradale in località Santa Maria a Vico, nel comune diper cause da accertare. L’auto ha prima urtato il marciapiede abbattendo un lampione della pubblica illuminazione e successivamente si è ribaltata. Nell’auto unadel posto. Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco del distaccamento di, gli Operatori Sanitari del 118 e i Carabinieri per le indagini del caso.