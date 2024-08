Non c' è scampo Domani e domenica 8 città da bollino rosso | quali sono

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 2 agosto 2024) Non c'è. Le temperature hanno ripreso a salire in gran parte della penisola italiana e pare che, al momento, l'ipotesi di qualche fresca ventata si allontani di giorno in giorno. Quello in arrivo sarà l'ennesimo fine settimana all'insegna del grande caldo. Secondo l'ultimo bollettino delle ondate di calore curato dal ministero della Salute, leda "" (che oggi9) saranno 8 siache. Si tratta di Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Rieti, Roma e Viterbo. Come ricorda il ministero, l'allerta di "livello 3" scatta in presenza di "condizioni di emergenza con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche".