Memorial per Asia Farro | Lei adorava le feste

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 2 agosto 2024) "Sarà una festa, perchéle. E ci sarà tanto divertimento per tutti, in memoria di mia figlia, che non c’è più, ma che io sento sempre accanto a me". Michela Masi, mamma di, vittima di un incidente stradale verificatosi nel luglio del 2020, quando la bimba aveva 12 anni, domani e domenica organizzerà a Borghi undedicato a sua figlia. "Sarà un’occasione speciale – racconta mamma Michela col sorriso – anche perché sarà celebrata nel giardino dedicato a mia figlia che ho realizzato personalmente e che è stato inaugurato un anno fa. L’ingresso è libero, ma tutto il ricavato che verrà raccolto nel corso della due giorni servirà a sostenere le iniziative e la manutenzione di quello spazio verde che ho voluto arricchire con giochi e attrezzature penaste per far divertire i bambini.