Lo spray salvavita sarà gratis per i diabetici

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 2 agosto 2024) Unonasale che è un farmaco: nome commerciale Baqsimi, si adopera per i malati di diabete di tipo 1 in crisi ipoglicemica severa, e funziona soprattutto per i bambini e altri pazienti “difficili” perché il glucagone (un ormone dall’azione iperglicemizzante) in versioneè più facile e veloce da somministrare della puntura. Approvato dall’Aifa nel 2021, fino allo scorso ottobre era un farmaco in classe A, dunque totalmente rimborsato dal Servizio sanitario nazionale; poi è passato in classe C, cioè a carico del paziente. Costa oltre 140 euro. "Molte Regioni, tra cui Emilia-Romagna, Toscana, Lazio, Puglia e Campania hanno deciso di mettere soldi per mantenerlo gratuito", faceva notare il consigliere regionale del Pd Carlo Borghetti che ha presentato un ordine del giorno all’assestamento di bilancio perché la Lombardia facesse altrettanto.