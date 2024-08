LIVE Tiro con l’arco Olimpiadi Parigi in DIRETTA | la Germania sfida la Corea per l’oro in corso la finale per il bronzo

Leggi tutta la notizia su oasport

16.29 Brutto 7 in apertura di secondo set per Bhakat, rimedia Bommadevera con un 10. Gli americani rispondono con 10-8. 16.27 STATI UNITI-INDIA 2-0: gli americani conquistano il primo set 38-37. 16.26 Gli americani partono con 10-9, gli indiani iniziano con 7-10. 16.24 Si parte! Inizia laper il. 16.22 Entrano India (Ankita Bhakat e Dhiraj Bommadevera) e Stati Uniti (Casey Kaufhold, Brady Ellison). Le due nazionali si contenderanno il. 16.08 Ci sarà ora un momento di tregua prima delle due finali: India e Stati Uniti si contenderanno ila partire dalle 16.24, a seguire ci sarà la finalissima tra. 16.05IN!! I tedeschi dominano il quarto set (39-34) e battono gli americani 5-3. 16.03 Inizio perfetto dei tedeschi che aprono il quarto set con due 10.