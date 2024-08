LIVE Scherma Olimpiadi Parigi in DIRETTA | la Repubblica Ceca batte la Francia nella finale per il bronzo! Ora Ungheria-Giappone

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 2 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1-1. Pareggia il magiaro. 1-0. Prima botta del nipponico. 0-0. Inizia lacon il giallo per passività.0-0. Il primo assalto sarà tra Siklosi e Yamada. 20.41 Ora è il momento dellaper l’oro. Tra poco in pedana. 20.38 Grand Palais letteralmente gelato da questo ultimo assalto. Lafuori dal podiospada maschile è un qualcosa di impronosticabile. 20.36 Unapazzesca, in Cechia devono fare un monumento a Jurka. Chiusura da 12-6 a un certo Borel, dopo i miracoli fatti con Di Veroli e solo sfiorati con il. Questa è una delle più grandi sorprese di tutta la settimana schermistica.b.43-41! INCREDIBILE AL GRAND PALAIS! PADRONI DI CASA FUORI DAL PODIO! 39-41. Ancora il transalpino. Meno duea 13?. 38-41. Tocca Borel, 23? alla fine. 37-41.