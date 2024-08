LIVE Scherma Olimpiadi Parigi in DIRETTA | grande equilibrio nel quarto di finale

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 2 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA32-30. Colpo doppio. 31-29. Difesa pazzesca dell’azzurro, che poi riesce a toccare. ITALIA-REPUBBLICA CECA 30-29. Ci si giocherà tutto all’ultimo assalto. Vismara molto difensivo, azzurri spaventati. Serve il miglior Di Veroli contro Jurka. 30-29. Tocca il ceco con l’arresto. 30-28. Si lancia Vismara, nuovo vantaggio di due per gli azzurri. 29-28. Pressing di Rubes, che alla fine va a segno. 29-27. Flash di Vismara, +2 Italia. 28-27. Attacca il ceco, ma tocca solo l’azzurro. Incontro che pesa tantissimo. ITALIA-REPUBBLICA CECA 27-27. Non cambia nulla, assalto di transizione. Torna in pedana Vismara, che affronta Rubes. 27-27. Lotta di ferri, va a segno il ceco che pareggia. 27-26. Corpo a corpo, tocca solo Santarelli. 26-26. Minuto di passività, una stoccata di penalità per parte. ITALIA-REPUBBLICA CECA 25-25.