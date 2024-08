LIVE Pisa-Inter 0-0 | Salcedo vicino al gol di testa

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 2 agosto 2024)è la quarta amichevole precampionato per la stagione 2024-2025: segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it. L’di Simone Inzaghi sfida ilallenato da Filippo Inzaghi. Il fischio d’inizio è previsto alle ore 19.30, si gioca alla Cetilar Arena.0-0 – PREMI F5 O AGGIORNA L’APP PER RICARICARE 24’pericoloso: cross di Beruatto sul secondo palo in una zona di campo libera, ma non c’è nessun compagno.che negli ultimi minuti non sta riuscendo a proporre granché. 17’ Si fa vedere anche il: cross respinto da Josep Martinez e conclusione sul fondo di Marin. 15’ Occasione, la prima della partita: angolo da destra di Zielinski,spizza die nell’area piccola non ci arriva Correa. 11’di tacco fa entrare Zielinski in area, la difesa delsi salva in qualche modo.