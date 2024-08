LIVE Alcaraz-Auger Aliassime 6-1 3-1 Olimpiadi tennis in DIRETTA | serve prima lo spagnolo nel 2 set

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 2 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3-1 Et voilà. Doppio fallo (4°). Protesta, laè però larga. 40-A Pauroso l’effetto che riesce a dare in corsa con il drittospedito fuori dal campo. Palla break! 40-40 Completamente sballata la palla corta di. 40-30 Prende in mano il gioco con il dritto. 40-15 Non risponde di dritto. 30-15 Bellissima smorzata stavolta di. 15-15 Profondo il rovescio del canadese, sbaglia di dritto in difficoltà. 0-15 Sbaglia in uscita dal serviziocon il dritto. 2-1 Con due prime risolve l’iberico. 40-30 Servizio in kick vincente. 30-30 Attenzione, largo il rovescio in cross dell’iberico. 30-15 Sbaglia il tocco (notizia)con lo slice. 30-0 Servizio e comodo dritto. 15-0 Con laanche. 1-1 Ace (2°).