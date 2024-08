La sparizione degli accappatoi a bordo piscina non solo a Parigi 2024

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di venerdì 2 agosto 2024) Trascorrono la maggior parte del loro tempo praticamente nudi. “Noi nuotatori siamo sempre nudi davanti al giudizio della gente e delle telecamere, protettida un sottile costume”, scrive Gregorio Paltrinieri nella sua autobiografia Il peso dell’acqua (Mondadori, 2017), “non siamo come la maggior partesportivi che possono utilizzare maglie, calzoncini, calze e scarpe come armature immaginarie”. E forse pure per questo molti nuotatori anche di altissimo livello, anche campioni olimpici, da Michael Phelps a Adam Peaty, soffrono o hanno sofferto di problemi di salute mentale durante le loro carriere.