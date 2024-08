Karlie Kloss insegnaci il glam | i look più belli

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di venerdì 2 agosto 2024) Un’affinità sorprendente, quella dicon le passerelle e ancor di più con i red carpet più: ecco ipiùche ha sfoggiato di recente. Classe ’92,è una supermodella americana che negli anni ha saputo far parlare di sé soprattutto in occasione di numerosi red carpet. Dal Met Gala agli Oscar, la modella ha una carriera ricca di soddisfazioni alle spalle. Per Vogue Paris, è stata inserita nella classifica delle 30 migliori modelle degli Anni 2000. Crediti: Ansa – VelvetMagHa lavorato per numerose maison negli anni da Calvin Klein a Gucci, passando di passerella in passerella. Apprezzata da Chloé, Valentino, Alexander McQueen, ha presenziato a numerose fashion week. In più si è concessa alcune parentesi d’attrice, apparendo in Zoolander 2 e Gossip Girl.