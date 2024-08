Gunther rivela Stavo quasi per smettere

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di venerdì 2 agosto 2024) Prima di arrivare in WWE nel 2019,ha lottato principalmente in Europa sotto il nome di WALTER. L’austriaco ha sempre desiderato di guadagnare facendo il wrestler. Tuttavia, si è chiesto se quel sogno sarebbe mai diventato realtà quando ha fatto fatica a far quadrare i conti nel 2013 e nel 2014. Durante un’apparizione a SHAK Wrestling,ha ricordato come lavorava nei turni notturni durante la settimana e lottava nei fine settimana: “‘Mi ha messo a dura prova, era difficile da sostenere, e il mio obiettivo era sempre quello di guadagnarmi da vivere con il wrestling professionistico e questo non era proprio in vista, quindi ho pensato, sai una cosa, forse dovreie concentrarmi sulla mia carriera nel mio vero lavoro.