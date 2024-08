Gp d’Inghilterra di MotoGp Martin conquista le prequalifiche Bagnaia è terzo

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di venerdì 2 agosto 2024) Silverstone, 2 agosto 2024 – Jorgeè stato il più veloce nelledel Gran Premio, sul circuito di Silverstone. Dopo aver ottenuto il tempo migliore nelle libere del mattino di oggi, lo spagnolo (con il tempo di 1’57?911) ha preceduto di 45 millesimi l’Aprilia di Aleix Espargarò e di 119 la Ducati del bicampione del mondo Pecco. E in un mezzo e veloce secondo, sono raccolti tutti gli altri piloti. Enea Bastianini (Ducati), Jack Miller (KTM), Fabio Di Giannantonio (Ducati), Brad Binder (KTM) e Maverick Vinales (Aprilia). Tutti qualificati alla Q2. Ci sono anche Marco Bezzecchi e Marc Marquez, entrambi su Ducati. Foto– Facebook ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.