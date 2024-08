Gli ex liceali della 5ª A nel 1974

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 2 agosto 2024) Nei giorni in cui iultimavano la maturità, si sono ritrovati dopo cinquant’anni gli ex compagni5ª A dello scientifico “Montefeltro“. Correva l’annoe, nonostante i decenni, i sentimenti di amicizia sono ancora gli stessi. Nella foto, alcuni dei presenti: da sinistra in primo piano Rossana Chiarabini, Giacinta Mazza, Gianluigi Carciani, Adria Marinoni, Liliana Larghetti, Alma Balzani, Anna Maria Fabbri. In seconda fila, Patrizio Carburi, Silvano Severini, Angelo Mazzoli, Lorenzo Marani e Giuseppe Larghetti.