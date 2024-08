Giuseppe Cruciani Nicola Porro Natasha Stefanenko | tutti a Civitanova

Leggi tutta la notizia su danielebartocciblog

(Di venerdì 2 agosto 2024) Dopoe Paragone in arrivo aMarchede ‘La Zanzara‘ (Radio24 – Sole 24 Ore). Straordinaria partecipazione lunedì scorso alla pizzeria Duca diMarche (Macerata) per la celebreed il suo volume “Ritorno nella città senza nome”. L’autrice è stata ospite dell’interessante rassegna culturale Filosofarte, ideata e promossa dal Consigliere Comunale (Comune di) Gianluca Crocetti. Davanti a una fitta platea di pubblicoha dato vita ad un efficace storytelling riguardante la sua infanzia in una location segreta. Una serata sicuramente interessante e ricca di emozioni, in una delle mete della Regione Marche più gettonate dell’estate 2024.