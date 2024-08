Francia-Argentina oggi in tv Olimpiadi 2024 calcio | orario programma streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 2 agosto 2024) Il torneo didei Giochi Olimpici di Parigientra ufficialmente nella sua fase più calda., venerdì 2 agosto, infatti, le otto squadre che hanno staccato il pass per la fase ad eliminazione diretta, scenderanno in campo per gli attesissimi quarti di finale. In poche parole, il torneo disi sta lanciando verso la fase nella quale si assegneranno titolo e medaglie. Tra i match più attesi, senza ombra di dubbio, ci sarà, che metterà di fronte due compagini che, ad inizio del percorso, erano additate come le grandi favorite per mettersi al collo la medaglia del metallo più pregiato. La partita si giocherà questa sera alle ore 21.00 allo Stadio Matmut-Atlantique di Bordeaux e metterà di fronte i padroni di casa reduci da un percorso netto nel Girone A con 3 vittorie in altrettanti incontri con 7 gol segnati e nessuno al passivo.