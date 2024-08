FOTO | Brock Lesnar a Nashville per il concerto dei Red Clay Strays

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di venerdì 2 agosto 2024)è assente dalla programmazione WWE da ormai molto tempo, da quando il suo nome è finito da quelli colpiti dallo scandalo Vince McMahon. “The Beast” è stato rimosso da tutti gli eventi della federazione e anche dal videogioco 2k24. Il team creativo non sta lavorando ad alcun piano creativo che lo riguardi ed un suo ritorno a Stamford dipenderà molto dalle valutazioni del legal team della Compagnia. Intantoè stato avvistato in occasione di un recente, cosa che non capita di frequente visto che non ama le uscite pubbliche. Recenti immagini diha partecipato aldella band Redtenutosi ail 31 luglio. La band ha poi caricato sul proprio profilo Instagram alcunedella serata in cui compare anche “The Beast”. Si tratta di uno dei “rari” cosi in cui viene avvistato in pubblico.