Contratti alla Vsg 32 ore di sciopero

(Di venerdì 2 agosto 2024) Aumentano le ore diex Butler di Rolo (80 dipendenti) ora nel gruppo Vsg. Anche ieri c’è stata l’astensione dal lavoro con presidio ai cancelli dell’azienda, dove è in corso un braccio di ferro tra proprietà e sindacati per il contratto, in particolare per l’unificazione degli accordi per tutti i dipendenti del gruppo (con sedi anche nel Ferrarese e nel Bolognese), oltre che per il riconoscimento di un adeguato premio di risultato. I lavoratori in assemblea – con i sindacalisti Sabrina Giovanelli, Simone Vecchi e Giovanni Verla della Fiom – hanno votato per proseguire la protesta, con un ulteriorenella giornata di oggi, nonostante sia l’ultimo turno di lavoro prima dell’avvio delle ferie estive. Con questo ulteriore blocco sono 32 le ore ditotali messe in campo finora dFiom, dalle Rsu e dai lavoratori.