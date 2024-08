Chiara Ferragni avrebbe iniziato un’affettuosa amicizia con l’imprenditore Campara coniugato e bimbato pronto a mollare tutto | la bomba di Dagospia

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 2 agosto 2024) C’è un nuovo amore nella vita di. A sganciare il super gossip di inizio agosto che rischia di diventare il tormentone rosa delle prossime settimane è l’informatissimo, secondo cui l’imprenditrice digitalecominciato “” con un industriale del fashion. Piccolo passo indietro. Mentre Fedez se la spassa in vacanza in una villa a Porto Cervo e in giro per il Mediterraneo a bordo di uno yatch, con un gruppo di nuovi amici e la presunta fiamma, la modella Garance Authié, labazzica da settimane a Forte dei Marmi. Proprio su quelle spiagge è cominciata la frequentazione con l’affascinante ortopedico toscano Andrea Bisciotti, che però sarebbe già stata archiviata dopo un paio di paparazzate e poco più.