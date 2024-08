Chi è causa del suo male pianga se stesso | Perla e Mirko non sono liberi di lasciarsi ecco perché

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di venerdì 2 agosto 2024) Cosa succede a? Il grande pubblico ha imparato a conoscere questa coppia grazie al reality Temptation Island dello scorso anno Da quell’esperienza, entrambi hanno scelto di uscire separatamente, dedicando del tempo ai tentatori conosciuti nel villaggio dedicato alla trasmissione.Vatiero ha frequentato per qualche tempo Igor Zeetti, con il quale, però, la relazione è durata pochissimi mesi.Brunetti, invece, sembrava aver ritrovato il sorriso al fianco di Greta Rossetti. Purtroppo, però, anche in questo caso la love story non è durata: i due ex concorrenti di Temptation Island siaddirittura fatti un tatuaggio insieme che rappresentasse il loro amore. Nonostante tutto, le difficoltà di coppia hanno allontanatoe Greta, che sipoi ritrovati insieme nella casa del Grande Fratello.