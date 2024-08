Atletica Federica Del Buono | Un problema al piede mi ha condizionata Nei 1500 devo imparare da questa delusione

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 2 agosto 2024)Delnon riesce a staccare il biglietto per la finale dei 5000 metri alle Olimpiadi di Parigi 2024. Purtroppo l’azzurra non è mai stata della partita e ha tagliato il traguardo in sedicesima posizione (15:15.54), non riuscendo a qualificarsi per l’atto conclusivo. La veneta non è riuscita mia a cambiare ritmo, rimanendo sempre nelle retrovie. Nel momento decisivo Delsi è definitivamente staccata, vedendo così sfumare i sogni di finale. La keniana Beatrice Chebet, primatista mondiale dei 10.000 metri, ha passeggiato in 15:00.73 precedendo l’etiope Medina Eisa (15:00.82), l’australiana Rose Davies (15:00.86) e la norvegese Kaoline Groevdal (15:01.64). Queste le parole di Delai microfoni di Rai Sport: “Sono molto amareggiata, perchèè sicuramente la gara peggiore dell’anno ed è arrivata proprio alle Olimpiadi.