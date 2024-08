VIDEO – Inter dopo il Pisa tocca all’Al-Ittihad | il messaggio di un centrocampista!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 1 agosto 2024) L’dà il via al mese di agosto, ovvero quello che porta all’inizio della nuova Serie A, con un promemoria per tutti i tifosi vicini e meno vicini a Monza. Il 7 agosto, infatti, la squadra di Simone Inzaghi affronterà l’Al-di Benzema proprio all’U-Power Stadium. Unha unimportante TEGOLA – L’di Simone Inzaghi ha iniziato il mese di agosto non proprio nel migliore dei modi per via dell’infortunio di Mehdi Taremi, che ha già messo nel mirino una data per il ritorno in campo. L’iraniano era stato finora il principale protagonista di questa preparazione estiva, con gol e prestazioni convincenti seppur contro avversari non di primissima fascia. È un vero peccato non poterlo vedere all’opera nelle prossime tre amichevoli contro, Al-e Chelsea ma ciò che conta è ritornare il prima possibile per gli impegni ufficiali.