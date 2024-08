Varese i carabinieri infedeli Si indaga ancora sull’agguato

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 1 agosto 2024) Continuano le indagini sul tentato omicidio di un marocchino di 36 anni, vittima dell’accoltellamento avvenuto il 6 luglio scorso a Castiglione Olona, in una zona di spaccio. Iprocedono nell’attività investigativa per fare piena luce su una vicenda che sta rivelando aspetti sempre più sconcertanti proprio per il coinvolgimento di tre militari dell’Arma già sospesi dal servizio. Militari, che gettano un’ombra sull’immagine dell’Arma. Uno scenario inquietante si sta delineando con le indagini che hanno portato l’altro giorno all’ arresto di un terzo carabiniere che, secondo quanto comunicato dalla Procura di"avrebbe partecipato, insieme agli altri due colleghi – tutti liberi dal servizio e senza alcun ordine di impiego – ad una rapina in danno di uno spacciatore straniero, avvenuta in periodo antecedente al 6 luglio scorso nei boschi di questa Provincia".