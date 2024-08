Troppi piccoli produttori sull' Etna Salvino Benanti lancia l' idea di una grande cooperativa

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di giovedì 1 agosto 2024) «Servono maglie più strette per la produzione dei bianchi dell’». Are l’appello è, uno dei più notidella Doc (suo padre, Giuseppescomparso lo scorso anno, è stato tra i precursori del “fenomeno”). Ma non l'unica proposta del produttore etneo che, parlando con il settimanale Tre Bicchieri,l'di unadell'. Iniziamo proprio da qua. L'dellaper i vini dell'Il successo dell'ha dato una notevole spinta alla produzione locale, con tante piccole aziende nate - o rispese in mano dalle nuove generazioni - ai piedi della Montagna., secondo il produttore, la cui azienda ha una produzione annua di 170mila bottiglie e dal 2022 conta anche una partecipazione del 40% di Renzo Rosso con la sua Red Circle Investments.