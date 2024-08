Terribile incidente a Latina scontro fra 4 auto | morti due giovani

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di giovedì 1 agosto 2024), 01 agosto 2024 – Uno spaventosostradale è avvenuto nella notte alle porte di. Coinvolte quattro. Losi è verificato intorno alla mezzanotte in strada Acque Alte, non lontano dalla rotonda di borgo Piave: il bilancio è di due ragazzie tre feriti. Per cause ancora in fase di accertamento da parte della Polizia stradale di Aprilia, una Toyota Ch-r con a bordo cinquee che viaggiava verso borgo Podgora ha centrato una minicar che usciva da strada Acqua Bianca, colpendo poi una Nissan Qashqai che procedeva nella stessa direzione e sfiorando una Lancia Ypsilon, che a sua volta ha colpito un palo della luce. La Toyota si è schiantata contro un albero al di fuori della carreggiata, per poi finire la sua corsa nuovamente in strada, dove si è ribaltata al centro della via.