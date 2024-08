Robert Downey Jr e i fratelli Russo annunciano il ritorno in Marvel I dettagli

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di giovedì 1 agosto 2024)Jr. e isono apparsi sul palco per annunciare il loronelCinematic Universe La Hall H del Comic-Con di San Diego era in fermento per la presentazione deiStudios, che ha permesso ai fan entusiasti di dare un primo sguardo alle novità delCinematic Universe, comprese le grandi novità sui prossimi due film degli Avengers. Deadpool & Wolverine La presentazione nella Hall H si è aperta con una celebrazione di Deadpool & Wolverine. Un’intera performance corale di “Like a Prayer” ha accolto la folla entusiasta con varianti di Deadpool danzanti, che si è conclusa quando il produttore e presidente deiStudios Kevin Feige ha cercato Peterpool tra le varianti, chiamando sul palco Rob Delaney, che interpreta Peter nel film.