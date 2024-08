Parigi 2024 pugilato | chi è Imane Khelif avversaria di Angela Carini

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 1 agosto 2024) Chi èdinelle eliminatorie delfemminile, categoria 66 kg, alle Olimpiadi di? Una domanda che si sono posti in molti e che merita una risposta precisa dopo tutto quello che si è letto in questi giorni. Andiamo dunque a scoprire insieme chi sfiderà l’atleta azzurra sul ring francese. Innanzitutto c’è da mettere in chiaro una cosa:non è un’atleta transgender. È infatti nata donna e non si è sottoposta ad alcuna operazione per cambiare sesso, cosa tra l’altro proibita nel suo paese, l’Algeria. Ha invece un disturbo dello sviluppo, noto come iperandroginismo, che comporta un alto livello di testosterone nel suo corpo.