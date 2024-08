Parigi 2024 nuoto Deplano in finale nei 50 stile col personale Promosso Razzetti nei 200 misti

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 1 agosto 2024) Leonardostacca il pass per ladei 50libero uomini alle Olimpiadi di, in programma domani alle 20:30. Una prestazione di spessore per l’azzurro che fa registrare il terzo tempo di qualificazione a 21.50 e il nuovoa distanza di due anni dal 21.60 siglato a Roma 2022 per l’argento continentale. “Prestazione bellissima – le sue parole – Stavo in acqua molto bene. Ho cercato di stare più alto sulle frequenze delle gambe, fare attenzione a essere un po’ più disteso con le braccia in fase di partenza e anche di nuotata. È venuto fuori un gran tempo. Domani sarò nelle corsie centrali, avrò gli occhi puntati su di me. Sicuramente un qualcosa che non avrei immaginato. È un po’ un sogno ritrovarsi in questa posizione. Ora voglio dare il meglio di me e godermi questo momento”. Davanti a lui, in 21.