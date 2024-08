Parigi 2024 kayak | Giovanni De Gennaro nella leggenda medaglia d’oro nel K1

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 1 agosto 2024)Descrive una pagina di storia dello sport italiano e a sorpresa, ma con grandissimo merito, si prende lanelK1 alle Olimpiadi dial termine di una gara pazzaquale i cuori degli italiani hanno palpitato all’unisono. Il bresciano, entrato in finale con l’ottavo punteggio della semifinale, ma reduce dal terzo posto in batteria che aveva dato grandi speranze, avendo disputato la sua prova come quinto dei dodici partecipanti all’atto conclusivo si è dovuto sedere sul trono riservato al leader provvisorio e ha dovuto guardare le performance di altri sette avversari. Uno dopo l’altro, però, tutti sono arrivati al traguardo con più o meno ritardo rispetto all’azzurro, e soltanto il francese Titouan Castryck ha messo preoccupazione all’azzurro.