Papa Francesco a Ostia | un Incontro speciale con i lavoratori del Luna Park

(Di giovedì 1 agosto 2024) In un gesto inaspettato e carico di significato,ha visitato ildi, incontrando idel parco, inclusi giostrai e circensi. L’evento, che ha sorpreso molti, è stato un momento di grande emozione e riflessione per tutti i presenti. L’arrivo dialdiè stato accolto con sorpresa e gioia. Idel parco, spesso impegnati in un lavoro duro e poco riconosciuto, hanno visto in questa visita un segno di apprezzamento e rispetto per il loro impegno quotidiano., noto per la sua vicinanza alle persone comuni e per i suoi gesti di umiltà, ha scelto di trascorrere del tempo con queste comunità, portando un messaggio di speranza e solidarietà.