Ostia lo strano caso dell’estate mai arrivata

(Di giovedì 1 agosto 2024), 30 luglio 2024- C’era una volta il mare di Roma: quando lo sparuto romano arrivava dalle accaldate serate estive della Capitale alle spiagge di, sbucando sulla rotonda della Colombo, il lungomare compariva pieno di luci. File di giovani riempivano i marciapiedi, in attesa per entrare in uno dei molti locali. C’era solo l’imbarazzo della scelta: che ognuno scelga la pista per scatenarsi che più gli aggrada,è magnanima, accoglie tutti. Sembra una vita fa, ma era solo l’anno scorso. Al romano inavvertito a cui non è giunta voce dell’abbandono che ha colpito l’ex litorale dei divertimenti attende un’amarissima sorpresa: dall’immensa rotonda, ora, non si vede più niente. I lidi ci sono ancora, certo, ma spenti e avvolti da un buio che sa di tristezza. Niente più musica: si sente, forse, il rumore del mare dalle spiagge.